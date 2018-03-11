Müthiş uçuş – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Müthiş uçuş

    Müthiş uçuş
    'ın başarılı kalecisi Fabri, ilk yarıya damga vuran bir kurtarış yaptı. 44. dakikada Sessegnon'un ceza yayına yakın bir yerden frikik kullanırken İspanyol file bekçisi adeta kanatlandı ve doksandan topu çıkardı. Mutlak bir golü önledi.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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