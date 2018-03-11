Medel'den Bayern'e gözdağı! Kazanmak için...
Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu Gary Medel Gençlerbirliği karşılaşması sonrası yayıncı kuruluş'a konuştu.
Medel: "Zor bir maçtı. İyi savunma yaptılar. Golü attık ve üç puanı aldık. Oynadığım mevkilerde kendimi iyi hissediyorum. Stoperde oynamaktan keyif alıyorum.
Takım içinde hava çok güzel. Bayern Münih ile oynanacak ikinci maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçı kazanıp gelecek sezona hazırlık yapmak istiyoruz."
- 11 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:10
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Aziz Yıldırım: Mali durumu bizden daha iyi olan yok
Toplam 1
Yorum
sami mali durum o kadar iyi ki transfer bile yapamiyorsun, bir de kotu olsa ne denirdi acaba, durum iyiyse needen sampiyon olamiyorsun,
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İlk 11'e derbi ayarı! Konyaspor maçında...
Toplam 2
Yorum
Terim, hoca mı? Bu üç oyuncunun GS için, özellikle derbi için ne kadar önemli olduğunu Terim bilmiyor mu? 7-0 lık Karabük maçında önlem alması gerekirdi.
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Şenol Güneş'i çıldırtan Beşiktaşlı!
Toplam 3
Yorum
Bence Senol Günes Lütfen Artik Cyle Larin Forma Ver
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