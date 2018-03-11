Başkanın misafirleri – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Başkanın misafirleri

    Başkanın misafirleri
    'ın Portekizli yıldızları ve Quaresma, karşılaşmasını locadan takip etti. Yarı Final ilk maçında ile karşılaşan Beşiktaş'ta Pepe'nin sağ ayak başparmağı kırılmış, Quaresma da kırmızı kart görmüş ve 5 maç ceza almıştı. İki yıldız, Gençlerbirliği ile oynanan lig mücadelesini Başkan 'la aynı locada takip etti.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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