Yönetim harekete geçti! Beşiktaş'ta yeni imza... – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Yönetim harekete geçti! 'ta yeni imza...

    Yönetim harekete geçti! Beşiktaş'ta yeni imza...

    Siyah-Beyazlı kulüp, 33 maçta 11 gol atıp, 4 asist yapan 31 yaşındaki Hollandalı starın gelecek sezon sonu bitecek anlaşmasını uzatmak için teklifte bulunacak.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:51
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