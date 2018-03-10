Sadece çılgın Türkler yapar! – Fotomaç – 10 Mart 2018
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HEPSİ
    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Sadece çılgın yapar!

    Sadece çılgın Türkler yapar!
    Yeni Havalimanı çalışanlarının mücadele edeceği FutbolİGA turnuvasının kura çekimi yapıldı. İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu'nun da katıldığı kura çekiminde konuşan , "4 senede böyle bir eseri meydana getirmek ancak biz çılgın Türklere has bir iştir" diye konuştu.
    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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