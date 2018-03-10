Sadece çılgın Türkler yapar!
İstanbul Yeni Havalimanı çalışanlarının mücadele edeceği FutbolİGA turnuvasının kura çekimi yapıldı. İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu'nun da katıldığı kura çekiminde konuşan Fikret Orman, "4 senede böyle bir eseri meydana getirmek ancak biz çılgın Türklere has bir iştir" diye konuştu.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:51
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