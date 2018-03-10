Haftaya lider olabiliriz – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Haftaya lider olabiliriz

    Haftaya lider olabiliriz

    Beşiktaş’ın hocası ligin fotoğrafını çekti. Deneyimli çalıştırıcı “F.Bahçe, G.Saray’ı yener. Biz de o hafta ’i yenersek zirveyi alırız” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , gelecek hafta liderliği alacaklarına inanıyor. Gelecek hafta oynanacak derbiden F.Bahçe'nin galip çıkacağını düşünen tecrübeli teknik adam, 'i Stadı'nda yenmeleri durumunda koltuğun kendilerine geçeceğine inanıyor.

    Bugün oynanacak G.Birliği maçını almaktan başka şansları olmadığını anlatan Güneş'in, Başakşehir maçına dinç çıkabilmek için Bayern maçında da rotasyon yapması bekleniyor.

    Şenol Güneş, maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirip, ciddi olmaları yönünde uyardı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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