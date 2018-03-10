Haftaya lider olabiliriz
Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş ligin fotoğrafını çekti. Deneyimli çalıştırıcı “F.Bahçe, G.Saray’ı yener. Biz de o hafta Başakşehir’i yenersek zirveyi alırız” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gelecek hafta liderliği alacaklarına inanıyor. Gelecek hafta oynanacak derbiden F.Bahçe'nin galip çıkacağını düşünen tecrübeli teknik adam, Başakşehir'i Fatih Terim Stadı'nda yenmeleri durumunda koltuğun kendilerine geçeceğine inanıyor.
Bugün oynanacak G.Birliği maçını almaktan başka şansları olmadığını anlatan Güneş'in, Başakşehir maçına dinç çıkabilmek için Bayern maçında da rotasyon yapması bekleniyor.
Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirip, ciddi olmaları yönünde uyardı.
Bugün oynanacak G.Birliği maçını almaktan başka şansları olmadığını anlatan Güneş'in, Başakşehir maçına dinç çıkabilmek için Bayern maçında da rotasyon yapması bekleniyor.
Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirip, ciddi olmaları yönünde uyardı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
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