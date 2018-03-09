Savunma erteleme yok ceza var! – Fotomaç – 09 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mart 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Savunma erteleme yok ceza var!

    Savunma erteleme yok ceza var!

    Kurul, siyah-beyazlıların yaptığı duruşma ve erteleme talebini geri çevirirken “5 maç + 22 bin TL para” cezasını oy çokluğu ile onadı

    Beşiktaş'ın yıldızı oyuncusu Quaresma'ya, Tahkim Kurulu'ndan kötü haber geldi. Kurul, siyah-beyazlı kulübün 'nın cezasına yapılan itirazı reddetti ve Portekizli oyuncuya verilen "5 maç men + 22 bin TL" para cezasını onadı. Beşiktaş Kulübünün duruşma ve cezayı erteleme taleplerini, "Sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından" diyerek reddeden kurulun, Portekizli futbolcuya, F.Bahçe ile oynanan yarı final ilk maçındaki davranışlarından dolayı verilen 5 maç men ve 22 bin lira para cezasını oy çokluğuyla onadığı belirtildi. Kuruldan yapılan açıklama şöyle:

    CEZALAR BiRLEŞTiRiLDi
    "Quaresma'nın ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası; ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası; cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında karar verilmiştir."

    PEKİ YA DİĞERLERİ!
    Mini yorum / Turgay Demir: RİCARDO Quaresma'ya verilen 5 maç ceza adil ve onaylanması son derece normal. Burada vicdanları rahatsız eden Mehmet Ekici'nin sarı kartla Josef'in ise karsız kurtulması. Bunun için de PFDK'yı suçlamamız mümkün değil. Bu hata hakeme ait ve elbette temsilciye de... Hakem ya da temsilciden biri bile, o pozisyonlar yaşanırken olayları doğru yorumlayıp görevlerini tam yapsalar; kamu vicdanı rahatlardı. Dediğim gibi sorun Quaresma'nın 5 maç ceza alması değil, diğerlerinin cezasız (!) kalmasıdır.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Savunma erteleme yok ceza var! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN