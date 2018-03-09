Savunma erteleme yok ceza var!
Kurul, siyah-beyazlıların yaptığı duruşma ve erteleme talebini geri çevirirken “5 maç + 22 bin TL para” cezasını oy çokluğu ile onadı
CEZALAR BiRLEŞTiRiLDi
"Quaresma'nın ihraç öncesi rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 4 bin 500 TL para cezası; ihraç sonrası rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası; cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakadan men ve 22 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında karar verilmiştir."
PEKİ YA DİĞERLERİ!
Mini yorum / Turgay Demir: RİCARDO Quaresma'ya verilen 5 maç ceza adil ve onaylanması son derece normal. Burada vicdanları rahatsız eden Mehmet Ekici'nin sarı kartla Josef'in ise karsız kurtulması. Bunun için de PFDK'yı suçlamamız mümkün değil. Bu hata hakeme ait ve elbette temsilciye de... Hakem ya da temsilciden biri bile, o pozisyonlar yaşanırken olayları doğru yorumlayıp görevlerini tam yapsalar; kamu vicdanı rahatlardı. Dediğim gibi sorun Quaresma'nın 5 maç ceza alması değil, diğerlerinin cezasız (!) kalmasıdır.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:49
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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