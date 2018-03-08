Victor Hugo’lu gönderme! – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    ’lu gönderme!

    Victor Hugo’lu gönderme!

    Beşikltaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın aldığı 5 maçlık cezadan dolayı 'ye göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından TFF'nin resmi Twitter adresini etiketleyen Mahmutyazıcıoğlu 'nun; "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır" sözünü paylaştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.


    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:55
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