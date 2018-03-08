Victor Hugo’lu gönderme!

Beşikltaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Quaresma'nın aldığı 5 maçlık cezadan dolayı TFF'ye göndermede bulundu. Sosyal medya hesabından TFF'nin resmi Twitter adresini etiketleyen Mahmutyazıcıoğlu Victor Hugo'nun; "İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. En mükemmel adalet ise vicdandır" sözünü paylaştı. Mahmutyazıcıoğlu'nun bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü.



