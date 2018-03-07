Adriano’da ödem – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    ’da ödem

    Adriano’da ödem
    derbisinde gözüne darbe alan 'nun sağ göz kapağının altında darbeye bağlı ödem olduğu ve gözü kapandığı için bandaja alındığı ama ciddi bir durumun olmadığı bildirildi. Aldğı darbe nedeniyle maça devam edemeyen Brezilyalı yıldızın, G.Birliği maçında riske edilmemesi bekleniyor.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:01
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