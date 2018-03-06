Sezonun en erken kartı! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Sezonun en erken kartı!

    Sezonun en erken kartı!
    Spor Toto 'de sezonun en erken kartı dün akşam oynanan -Beşiktaş derbisinde çıktı. Siyah beyazlıların Sırp stoperi , 33. saniyede elle oynadığı için gördü. Tosic'in Trabzonspor karşısındaki sarı kartı, bu sezon Süper Lig'deki en erken kart oldu.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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