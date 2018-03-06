Önemli galibiyet – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Önemli galibiyet

    Önemli galibiyet

    “Bir haftada 3 derbi oynamak kolay değil. tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettik. yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz”

    Beşiktaş deplasmanda akıllı oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, " kutluyorum. Bir hafta içinde 3 derbiye çıkmak kolay değil. zor bir deplasman. İyi mücadele ettik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. yolunda önemli bir virajı döndüklerini belirten Güneş, "Kayıp halinde zirve ile aradaki puan farkı artacaktı.

    BÖYLE DEVAM
    O açıdan kritik bir galibiyet oldu. Fikstürde zor maçların bir kısmını atlattık. Bundan sonra da aynı şekilde edip, sonuna kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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