Önemli galibiyet
“Bir haftada 3 derbi oynamak kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanmayı hak ettik. Şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğiz”
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş deplasmanda akıllı oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. Bir hafta içinde 3 derbiye çıkmak kolay değil. Trabzonspor zor bir deplasman. İyi mücadele ettik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndüklerini belirten Güneş, "Kayıp halinde zirve ile aradaki puan farkı artacaktı.
BÖYLE DEVAM
O açıdan kritik bir galibiyet oldu. Fikstürde zor maçların bir kısmını atlattık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edip, sonuna kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 00:19
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
Önemli galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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