Önemli galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş deplasmanda akıllı oynayarak haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Siyah- beyazlı çalıştırıcı, "Oyuncularımı kutluyorum. Bir hafta içinde 3 derbiye çıkmak kolay değil. Trabzonspor zor bir deplasman. İyi mücadele ettik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı döndüklerini belirten Güneş, "Kayıp halinde zirve ile aradaki puan farkı artacaktı.

BÖYLE DEVAM

O açıdan kritik bir galibiyet oldu. Fikstürde zor maçların bir kısmını atlattık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edip, sonuna kadar mücadelemizi sürdürmeliyiz" ifadelerini kullandı.