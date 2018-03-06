Fikret Orman’dan ziyaret – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    ’dan ziyaret

    Fikret Orman’dan ziyaret

    Başkanı , maç öncesinde bordo mavili yöneticilerle bir araya geldi. Dostluk rüzgarları esti

    İki kulübün yöneticileri zorlu derbi öncesi samimi görüntüler verdi. Başkanı Fikret Orman ile yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, kulübü yöneticileriyle bir araya geldi. Dostane bir ortamda gerçekleşen ziyarette idareciler birbirlerine başarılar dilediler. böyle devam Öte yandan karşılaşma sonunda konuşan Albayrak, mutlaka kazanmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını dile getirdi. Siyahbeyazlı yönetici, "Zor olacağını biliyorduk. Güzel bir maç oynadık, iyi mücadele ettik. Trabzonspor'u da kutluyoruz. İki taraf da futbol oynamaya çalıştı. Yolumuzdan sapmadan hedefe yürüdüğümüz için mutluyuz. Böyle devam edeceğiz" açıklamalarını yaptı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:00
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