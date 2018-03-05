Çiçeklerle gidip gönül aldılar – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Çiçeklerle gidip gönül aldılar

    Çiçeklerle gidip gönül aldılar
    TRABZON'a gidişte havaalanında kendisini sinirlendiren bazı kişilerle tartışan Şenol Güneş'e bordo- mavili taraftarlar sahip çıktı. 'ın kamp yaptığı otele giden bazı Trabzonsporlu futbolseverler tecrübeli teknink adama çiçek takdim etti.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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