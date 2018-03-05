Çiçeklerle gidip gönül aldılar

Trabzonlu Gençler Tribün lideri Mehmet Fındıkcı: Hocam sen bizim büyüğümüzsün. Değerimizsin. Yaşadığımız şampiyonluklarda varsın. Bu yaşananlar bizleri taraftar olarak çok üzdü.



Şenol Güneş: Çocuklar zahmet ettiniz sizlik bir durum yok. Onlar zaten Trabzonspor taraftarı değil. pic.twitter.com/lMsusqFPGI