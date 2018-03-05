Başkan da Trabzon’a gitti – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Başkan da ’a gitti

    Başkan da Trabzon’a gitti
    , 'ndan kalkan özel uçakla dün 'a gitti. Başkan da kafilede yer aldı. Yönetim kurulu üyeleri , , , Hüseyin Mican ve de uçakta yer aldılar.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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