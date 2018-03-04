Quaresma'sız Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    Quaresma'sız , 'a konuk olacak

    Quaresma'sız Beşiktaş, Trabzonspor'a konuk olacak

    , Spor Toto 'in 24. haftasında yarın 'a konuk olacak.

    İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Medical Park Stadı'nda yapılacak. Mücadeleyi hakem yönetecek.

    Ligin 23. haftasındaki derbi maçta 'yi 3-1 yenen , bordo-mavili rakibini de mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmeye çalışacak.

    DEPLASMANDA ZORLANIYOR
    ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak siyah-beyazlı takım, bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamadı.

    Ligde şu ana dek 12 deplasman maçına çıkan Beşiktaş; 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 17 puan toplayabildi.

    Beşiktaş, dış sahadaki son 6 maçında ise sadece bir kez kazanabildi. Dört karşılaşmadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda 7 puan elde edebildi. Bu süreçte deplasmanda bir yenilgi yaşayan Beşiktaş'ın 6 maçtaki puan kaybı 11 oldu.

    QUARESMA, CEZALI
    Siyah-beyazlılarda cezalısı , yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

    Beşiktaş'ın Ziraat yarı finalinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören, ayrıca rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı da sevk edilen Quaresma, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

    Siyah-beyazlı ekipte Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında oynayacak futbolcunun kim olacağı merakla bekleniyor. Portekizli oyuncunun oynamadığı maçlarda sağ kanatta görev yapan , bu sezon ortaya koyduğu performansla beklentileri karşılayamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 'i sağ kanada çekip, solda 'in önünde Adriano Correia'yı oynatacağı tahmin ediliyor.

    NEGREDO MU, VAGNER LOVE MI?
    Beşiktaş'ta Trabzonspor karşılaşması öncesi bir başka merak konusu forvette Alvaro , Vagner Love tercihleri olacak.

    Bu sezon 'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 7 gol atan Negredo, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında fileleri havalandırmayı bildi.

    Beşiktaş'ın devre arası transferlerinden Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek sadece karşısında iki kez gol sevinci yaşadı. Ligde 12 golü bulunan Brezilyalı oyuncu, Aytemiz Alanyaspor'un, ligin ilk yarısında Trabzonspor'u dış sahada 4-3 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atmıştı.

    4 OYUNCU SINIRDA
    Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi 4 oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

    Siyah-beyazlı ekipte sezon içinde yedişer sarı kart gören Caner Erkin ve Gary Medel'in yanı sıra üçer kez bu durumla karşı karşıya kalan Oğuzhan Özyakup ile Tolgay Arslan, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:45
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