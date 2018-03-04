Beşiktaş'ta şok gelişme! Pepe... – Fotomaç – 04 Mart 2018
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    04 Mart 2018, Pazar
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    'ta şok gelişme! ...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta şok gelişme! <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>...

    'ta , sağ ayak parmağında kırık olduğu için deplasmanında forma giyemeyecek. 'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanına çıkacak olan 'ta şoku yaşanıyor.

    Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR'ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen maçı kadrosundan çıkartıldı.

    Tedavisine başlanan 'nin iyileşme sürecinin bir kaç haftayı bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası karşısında Medel'in yanında Vida veya Tosic'e görev vermesi bekleniyor.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:28
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