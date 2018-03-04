Beşiktaş'ta Pepe, sağ ayak parmağında kırık olduğu için Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek. Pepe'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta Pepe şoku yaşanıyor.
Fenerbahçe maçından sonra çekilen MR'ında sağ ayak baş parmağında kırık tespit edilen Pepe Trabzonspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
Tedavisine başlanan Pepe'nin iyileşme sürecinin bir kaç haftayı bulabileceği öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in yaşanan bu gelişme sonrası Trabzonspor karşısında Medel'in yanında Vida veya Tosic'e görev vermesi bekleniyor.
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:28
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
Beşiktaş'ta şok gelişme! Pepe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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