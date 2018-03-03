Sakin olamıyor!

Kartal'ın Portekizli yıldızı, F.Bahçe derbilerinde sakin kalmayı başaramıyor. Q7, bu sezon oynanan son üç F.Bahçe maçında 2 kırmızı, 1 sarı kart gördü



Ricardo Quaresma, Beşiktaş kariyerinde 51 kez kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, beş sezon içerisinde 6 kırmızı ve 45 sarı kart gördü



Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde F.Bahçe ile yaptığı maçta kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, sarı-lacivertli ekibe karşı sakin maçlar çıkarmakta zorlanıyor. Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Quaresma, Türkiye kariyerindeki en çok kartı F.Bahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında gördü. Beşiktaş formasıyla 5 sezonda 12 F.Bahçe derbisine çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bunların 9'unda kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, sarı- lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

KADIKÖY'DE ATILDI

Quaresma, bu sezonki F.Bahçe maçlarını daha da gergin yaşadı. Quaresma, siyah-beyazlı takımın lig ve kupada sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı. Ligin ilk yarısında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Süper Lig karşılaşmasında ise sarı kartla cezalandırıldı.

7 DAKİKA KALABİLDİ

Siyah-beyaz lı oyuncu, Fenerbahçe ile bu sezon oynanan üçüncü derbi maçında da sakinliğini koruyamadı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final mücadelesinin ikinci yarısında Jeremain Lens'in yerine oyuna dahil olan Quaresma, sadece 7 dakika sahada kalabildi. Ricardo Quaresma, maçın 52. dakikasında rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı kırmızı kart görmekten kurtulamadı.



3 MAÇ GÖRMEDi

Quaresma, Fenerbahçe maçlarının sadece üçünde kartla cezalandırılmadı. Q7, geçen sezon Vodafone Park'ta F.Bahçe ile oynanan lig ve kupa maçlarını kart görmeden tamamlamayı başardı. Beşiktaş, Portekizli oyuncusunun sakin kaldığı kupa mücadelesinde rakibine 1-0 mağlup olurken, ligdeki karşılaşmadan ise 1-1 berabere ayrıldı. Quaresma, 2011-12'de Beşiktaş'ın sahasında F.Bahçe'yi 1-0 yendiği lig mücadelesini de kart görmeden tamamladı.



TÜRKİYE kariyerinde 11

G.Saray maçında 4 kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, Trabzon maçlarında 1 kırmızı ve 4 sarı kart gördü. Hakemler, Beşiktaş adına gergin geçen Bursaspor karşılaşmalarında ise Quaresma'ya 2 kırmızı ile 3 sarı kart gösterdi.