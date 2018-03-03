Sakin olamıyor! – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Sakin olamıyor!

    Sakin olamıyor!

    'ın Portekizli yıldızı, F.Bahçe derbilerinde sakin kalmayı başaramıyor. Q7, bu sezon oynanan son üç F.Bahçe maçında 2 kırmızı, 1 gördü

    , kariyerinde 51 kez kartla cezalandırıldı. Siyah-beyazlı oyuncu, beş sezon içerisinde 6 kırmızı ve 45 gördü

    'ın yarı finalinde F.Bahçe ile yaptığı maçta gören , sarı-lacivertli ekibe karşı sakin maçlar çıkarmakta zorlanıyor. Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Quaresma, Türkiye kariyerindeki en çok kartı F.Bahçe ile oynanan derbi karşılaşmalarında gördü. Beşiktaş formasıyla 5 sezonda 12 F.Bahçe derbisine çıkan 34 yaşındaki oyuncu, bunların 9'unda kart görmekten kurtulamadı. Tecrübeli oyuncu, sarı- lacivertli ekiple oynanan maçlarda 7 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

    KADIKÖY'DE ATILDI
    Quaresma, bu sezonki F.Bahçe maçlarını daha da gergin yaşadı. Quaresma, siyah-beyazlı takımın lig ve kupada sarı-lacivertli rakibiyle yaptığı 3 karşılaşmada da kart görmekten kurtulamadı. Ligin ilk yarısında oynanan ve 'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın 43. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı karşılaşmasında ise sarı kartla cezalandırıldı.

    7 DAKİKA KALABİLDİ
    Siyah-beyaz lı oyuncu, ile bu sezon oynanan üçüncü derbi maçında da sakinliğini koruyamadı. 'ndaki yarı final mücadelesinin ikinci yarısında 'in yerine oyuna dahil olan Quaresma, sadece 7 dakika sahada kalabildi. Ricardo Quaresma, maçın 52. dakikasında rakiplerine yönelik hareketlerinden dolayı görmekten kurtulamadı.

    3 MAÇ GÖRMEDi
    Quaresma, Fenerbahçe maçlarının sadece üçünde kartla cezalandırılmadı. Q7, geçen sezon Vodafone Park'ta F.Bahçe ile oynanan lig ve kupa maçlarını kart görmeden tamamlamayı başardı. Beşiktaş, Portekizli oyuncusunun sakin kaldığı kupa mücadelesinde rakibine 1-0 mağlup olurken, ligdeki karşılaşmadan ise 1-1 berabere ayrıldı. Quaresma, 2011-12'de Beşiktaş'ın sahasında F.Bahçe'yi 1-0 yendiği lig mücadelesini de kart görmeden tamamladı.

    TÜRKİYE kariyerinde 11
    G.Saray maçında 4 kez sarı kartla cezalandırılan Quaresma, Trabzon maçlarında 1 kırmızı ve 4 sarı kart gördü. Hakemler, Beşiktaş adına gergin geçen Bursaspor karşılaşmalarında ise Quaresma'ya 2 kırmızı ile 3 sarı kart gösterdi.

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakin olamıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN