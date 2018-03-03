Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabı instagram'dan kendisine ait sevinç fotoğrafını paylaşıp "İkinci etapta sonuna kadar savaşacağız" notunu düştü.

Başkan Fikret Orman da bu gönderiyi beğenler arasındaydı.



İşte Negredo'nun yaptığı paylaşım:



