Negredo rövanş için mesaj verdi, Fikret Orman beğendi
Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Negredo, Fenerbahçe ile oynanacak rövanş mücadelesi için açıklama yaptı.
Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabı instagram'dan kendisine ait sevinç fotoğrafını paylaşıp "İkinci etapta sonuna kadar savaşacağız" notunu düştü.
Başkan Fikret Orman da bu gönderiyi beğenler arasındaydı.
İşte Negredo'nun yaptığı paylaşım:
- 03 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 18:39
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Josef'i getirin bana!
Toplam 12
Yorum
Galatasaraylı O macı izledım odakkayı analiz ettim kırmızı varsa 2 side yemeli! ve diyer futbolcularda aynı sekılde kırmızı olmalıydı macı hakem SATTTı!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
artık düzgün yönetin satıcaksanız ya ederine satın yada satmayın dünyada şuanda bu istatistikler sahip futbolcuların fiyatlarına bakın 15 milyon euro ney ya!
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Ndiaye'den sonra... Rodrigues Ada yolcusu!
Toplam 5
Yorum
FB İYİ İYİ YAN PAS SELÇUGU OYNATIYOLAR YİNE
Negredo rövanş için mesaj verdi, Fikret Orman beğendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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