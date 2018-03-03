Negredo rövanş için mesaj verdi, Fikret Orman beğendi – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    rövanş için mesaj verdi, beğendi

    <a href="/index/negredo?id=f03fa9dd-53e5-42c7-8d20-ac57a42fb647" class="" rel="tag">Negredo</a> rövanş için mesaj verdi, <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a> beğendi

    'ın İspanyol golcüsü , Fenerbahçe ile oynanacak rövanş mücadelesi için açıklama yaptı.

    Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabı instagram'dan kendisine ait sevinç fotoğrafını paylaşıp "İkinci etapta sonuna kadar savaşacağız" notunu düştü.

    Başkan da bu gönderiyi beğenler arasındaydı.

    İşte Negredo'nun yaptığı paylaşım:

    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:39
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