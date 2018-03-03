2. maçta savaşacağız – Fotomaç – 03 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    2. maçta savaşacağız

    2. maçta savaşacağız
    İSPANYOL Boğası , avantajın 'ye geçtiği ikinci maç için taraftarları umut verdi. Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabı instagram'dan kendisine ait sevinç fotoğrafını paylaşıp "İkinci etapta sonuna kadar savaşacağız" notunu düştü. da bu gönderiyi beğenler arasındaydı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    2. maçta savaşacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN