Beşiktaş'ta Trabzon mesaisi başladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile 5 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Trabzonspor karşılaşması için ilk hazırlığını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe karşılaşmasında görev alan oyuncular, salonda dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise istasyon koşularıyla devam ettiği antrenmanda, daha sonra top kontrolü ve pas çalışması üzerinde durdu. İdman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:22
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Soldado derbide voleyle ağları havalandırdı!
Toplam 4
Yorum
Kanaryam Soldado goçumm benim beee nasıl da deli etti Pepe'yi aferim
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Toplam 3
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robusto dikkatlerden kacsa ne olur kacmasa ne olur. Sanki cok onemli pozisyon. riyarkar volkan...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST Q7 LİGDEKİ MAÇTA VELBUENAYA YAPTIGI SERT MÜDAHALEDEN DOLAYI ATILMALIYDI , PEPEDE HEM LİGDEKİ İLK MAÇTA HEMDE BU MAÇTA ATILMALIYDI
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