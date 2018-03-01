Quaresma'dan transfer itirafı

Quaresma, Portekiz'in önde gelen spor gazetelerinden O Jogo'ya verdiği röportajda Porto ve Sporting Lizbon hakkında itiraflarda bulundu.

Beşiktaş'ta son derece mutlu olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, Sporting Lizbon'a geri dönip dönmeyeceğiyle ilgili soruya "Şu anda geri dönmek istemiyorum. Beşiktaş ile gidebileceğim en iyi yere gitmek istiyorum" şeklinde net bir cevap verdi.



"BENİMLE İLGİLİ PLANI HOŞUMA GİTTİ"

Sporting Lizbon kulübü başkanı Bruno de Carvalho ile yakın zamanda görüştüğünü de itiraf eden Q7 şunları söyledi:

"Bruno de Carvalho, göreve geldikten sonra Sporting'in çehresini değiştirdi. Hayatını adeta takıma adadı. Kısa süre önce kendisiyle görüştük. Benimle ilgili bir planı olduğunu söyledi ve bu hoşuma gitti. Fakat şu an Beşiktaş'ta son derece mutluyum ve geri dönmeyi düşünmüyorum. Amacım Beşiktaş'la ulaşabileceğim en iyi noktaya ulaşmak. Görüşmemiz sonrası kendisi de bunu anladı."

"AKSİ BİR SONUCA İHTİMAL VERMİYORUM"

Eski takımı Porto'nun ligdeki performansı hakkında da yorum yapan Quaresma, mavi beyazlı ekibin teknik direktörü Sérgio Conceição'ya övgüler yağdırdı ve şunları kaydetti:

"Sérgio Conceicao çok zeki ve başarılı bir teknik adam. Büyük bir profesyonel. Her zaman açık sözlü davranan biri. Kulübü de çok iyi tanıyor. Oyuncularıyla birlikte sonuna kadar giden ve onlarla iyi geçinen bir teknik adam. Takımdaki futbolcuların zihnini açtı, ufkunu genişletti. Bu yıl bizim yılımız olacak. Şampiyonluk kupasını Porto kaldıracak, aksi bir sonuca ihtimal vermiyorum."



