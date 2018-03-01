5 yıl aradan sonra – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    5 yıl aradan sonra

    5 yıl aradan sonra

    Ligin 24. haftasında oynanacak - maçında düdük çalacak Halis Özkahya, en son 2013 yılında iki takım arasındaki bir maçı yönetti.

    'in 24. haftasında ile arasında Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.

    Hakem Halis Özkahya, daha önce Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda iki kez düdük çaldı. 2008-2009 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta taraflar golsüz beraberlikle sahadan ayrılırken, 2013-14 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta ise ev sahibi Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.

    Halis Özkahya'nın Trabzonspor karnesi
    Halis Özkahya ev sahibi Trabzonspor'un bu sezon 3 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Halis Özkahya bugüne kadar 27 Trabzonspor maçı yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 galibiyet, 9 beraberlik alırken 7 maçta da yenildi.

    Beşiktaş karnesi
    Halis Özkahya bu sezon Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken, Antalyaspor'u ise 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Özkahya yönetiminde oynadığı 31 maçın 18'ini kazanırken, 8 maçta berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Özkahya yönetimindeki 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:40
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