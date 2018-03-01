5 yıl aradan sonra
Ligin 24. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçında düdük çalacak Halis Özkahya, en son 2013 yılında iki takım arasındaki bir maçı yönetti.
Hakem Halis Özkahya, daha önce Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçlarda iki kez düdük çaldı. 2008-2009 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta taraflar golsüz beraberlikle sahadan ayrılırken, 2013-14 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta ise ev sahibi Beşiktaş sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.
Halis Özkahya'nın Trabzonspor karnesi
Halis Özkahya ev sahibi Trabzonspor'un bu sezon 3 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalmıştı. Halis Özkahya bugüne kadar 27 Trabzonspor maçı yönetti. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 galibiyet, 9 beraberlik alırken 7 maçta da yenildi.
Beşiktaş karnesi
Halis Özkahya bu sezon Beşiktaş'ın ise 2 maçında düdük çaldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olurken, Antalyaspor'u ise 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, Özkahya yönetiminde oynadığı 31 maçın 18'ini kazanırken, 8 maçta berabere kaldı. Siyah-beyazlılar Özkahya yönetimindeki 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:40
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ kardeş canere ceza verilirken raporda suç yoktu görüntüleri bahane ettiler yetmedi kitapda olmayan cezayı verdiler kitaba eklediler sence ?
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
Toplam 30
Yorum
kadirkopuz fb 2 bjk 1
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Fernandao'nun cezası açıklandı!
Toplam 94
Yorum
BEŞİKTAŞ sen şaka mısın ? cener türkiyede hangi takımda 6 maç ceza aldı üstelik hakem raporunda bile yoktu ? bunu söylerken keşke azıcık utansaydın..
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