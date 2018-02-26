Derbinin en güzel seyircisi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de, Beşiktaş'ın özel misafiri olarak izliyor
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçı şehit polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül de izledi.
Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere mektup yazan, Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit düşen polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Beşiktaş tarafından konuk edildi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:19
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Ne yaptın Medel! 40 santim...
Toplam 2
Yorum
metinn fm macini bilmem ama su fabriye kesin seyrantepe arenada 5 atariiiz
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
Osman Talisca ya parmak hareketinden ceza verdiniz; bu harekete ne vereceksiniz bakalım? Yoksa bu hareketin anlamını bilmiyormusunuz muhatabımı yo
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 3
Yorum
edep yahu en az 5 maç ceza almalı burası dingonun ağırı değil gitsin kendi ülkesinde öyle sevinsin burası türkiye
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