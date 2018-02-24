İşte Şenol Güneş'in derbi silahı! Talisca'nın yokluğunda... – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte 'in derbi silahı! 'nın yokluğunda...

    İşte Şenol Güneş'in derbi silahı! Talisca'nın yokluğunda...

    Güneş, Talisca'nın yokluğunda Hollandalı yıldıza sarıldı. F.Bahçe derbisinde rakip savunmayı tecrübeli futbolcuyla açmayı planlayan Şenol Hoca, takıma da "İlk maçta yaşananları unutmayın. Gerilimden uzak durun. Galibiyetten başka şık kabul etmiyorum" uyarısında bulundu.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Şenol Güneş'in derbi silahı! Talisca'nın yokluğunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN