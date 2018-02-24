İşte Şenol Güneş'in derbi silahı! Talisca'nın yokluğunda...
Güneş, Talisca'nın yokluğunda Hollandalı yıldıza sarıldı. F.Bahçe derbisinde rakip savunmayı tecrübeli futbolcuyla açmayı planlayan Şenol Hoca, takıma da "İlk maçta yaşananları unutmayın. Gerilimden uzak durun. Galibiyetten başka şık kabul etmiyorum" uyarısında bulundu.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:45
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
İşte Şenol Güneş'in derbi silahı! Talisca'nın yokluğunda... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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