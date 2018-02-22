Arsenal, Beşiktaşlı yıldızı izlemek istedi ama... – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    , Beşiktaşlı yıldızı izlemek istedi ama...

    Arsenal, Beşiktaşlı yıldızı izlemek istedi ama...

    İngiliz ekibi , Beşiktaş'ın milli futbolcusu 'u izlemek için Almanya'daki maçına scoutlarını gönderdi. Fakat yetkililer, Oğuzhan'ı izleme fırsatı bulamadı.

    Beşiktaş'ın kaptanı , eski takımının radarında. , başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'da oynanan maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena'ydı. Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Ayrıca Oğuzhan'ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi.

    Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:13
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