Pepe ne yapsın!

Zorlu deplasmanda Beşiktaş için her şey güzel başlamıştı. Güçlü rakibi Bayern Münih karşısında avantajlı bir skor arayan Kara Kartal'da, 16. dakikada Vida'nın kırmızı kartla atılması işleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra rakip hücumlarına direnen siyah-beyazlılarda öne çıkan isim Pepe'ydi. Portekizli yıldız, her iki yarıda da Bayern Münih'in birçok atağına yerinde müdahalelerde bulundu.

SAHADAKİ TEKNİK ADAM!

Şampiyonlar Ligi tecrübesi takım arkadaşlarına göre daha fazla olan Pepe, saha içinde Şenol Güneş'in yardımcısı gibiydi. 34 yaşındaki oyuncuya savunmada destek veren diğer bir oyuncu da Adriano'ydu. Brezilyalı da Pepe'den sonra rakibin hücum silahlarına karşı bir an olsun oyundan kopmadı. Kaleci Fabri de yediği 4 gole rağmen rakip oyuncularla karşı karşıya kaldığı 3 pozisyonda geçit vermedi.