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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    ne yapsın!

    Pepe ne yapsın!

    34 yaşındaki oyuncu, Almanlar’a karşı 90 dakika boyunca savunmada direndi. Siyahbeyazlı futbolcu, 2 golü çıkardı, birçok pozisyonda da kritik müdahalelerde bulundu

    Zorlu deplasmanda için her şey güzel başlamıştı. Güçlü rakibi karşısında avantajlı bir skor arayan 'da, 16. dakikada Vida'nın kırmızı kartla atılması işleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra rakip hücumlarına direnen siyah-beyazlılarda öne çıkan isim 'ydi. Portekizli yıldız, her iki yarıda da Bayern Münih'in birçok atağına yerinde müdahalelerde bulundu.

    SAHADAKİ TEKNİK ADAM!
    Şampiyonlar Ligi tecrübesi takım arkadaşlarına göre daha fazla olan Pepe, saha içinde 'in yardımcısı gibiydi. 34 yaşındaki oyuncuya savunmada destek veren diğer bir oyuncu da Adriano'ydu. Brezilyalı da Pepe'den sonra rakibin hücum silahlarına karşı bir an olsun oyundan kopmadı. Kaleci Fabri de yediği 4 gole rağmen rakip oyuncularla karşı karşıya kaldığı 3 pozisyonda geçit vermedi.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:52
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