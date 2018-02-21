Pepe ne yapsın!
34 yaşındaki oyuncu, Almanlar’a karşı 90 dakika boyunca savunmada direndi. Siyahbeyazlı futbolcu, 2 golü çıkardı, birçok pozisyonda da kritik müdahalelerde bulundu
Zorlu deplasmanda Beşiktaş için her şey güzel başlamıştı. Güçlü rakibi Bayern Münih karşısında avantajlı bir skor arayan Kara Kartal'da, 16. dakikada Vida'nın kırmızı kartla atılması işleri değiştirdi. Bu dakikadan sonra rakip hücumlarına direnen siyah-beyazlılarda öne çıkan isim Pepe'ydi. Portekizli yıldız, her iki yarıda da Bayern Münih'in birçok atağına yerinde müdahalelerde bulundu.
SAHADAKİ TEKNİK ADAM!
Şampiyonlar Ligi tecrübesi takım arkadaşlarına göre daha fazla olan Pepe, saha içinde Şenol Güneş'in yardımcısı gibiydi. 34 yaşındaki oyuncuya savunmada destek veren diğer bir oyuncu da Adriano'ydu. Brezilyalı da Pepe'den sonra rakibin hücum silahlarına karşı bir an olsun oyundan kopmadı. Kaleci Fabri de yediği 4 gole rağmen rakip oyuncularla karşı karşıya kaldığı 3 pozisyonda geçit vermedi.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 03:52
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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