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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi

    Güneş ile Caner arasında sinirler gerildi

    Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Münih'e 5-0 yenilirken Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında yaşananlar geceye damga vurdu.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:31
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