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    20 Şubat 2018, Salı
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    Münih’te coşkulu karşılama

    Münih’te coşkulu karşılama
    kafilesi, Münih'te coşkulu bir şekilde karşılandı. Havaalanı'ndan kalkan özel uçakla Münih Havaalanı'na gelen Siyah Beyazlılar, buradan kamp yapacağı otele geçti. Kafilenin otele girişinde toplanan Türk taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterirken, Portekizli yıldızlar Quaresma ile , taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:08
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