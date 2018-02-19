Toplantıda sözü ilk alan Mats Hummels, Beşiktaş'ı tanıdığını ve ciddiye almaları gerektiğini bildiğini dile getirirken şunları söyledi:

"Maçta oynayabilirim de oynamayabilirim de. Hocamız o gün en doğru kararı verip kadroyu kuracaktır. Bu maçta oynayacak tüm oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacaktır. Takımımız savaşan bir kadroya sahip. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Arada hata yapsak bile birbirimizin hatalarını telafi edebilecek güçteyiz. Mücadele edeceğiz, hiçbir mücadeleden kaçmayacağız."







Statta Beşiktaş taraftarlarının da olacağını bildiğini belirten Hummels "Beşiktaş taraftarı da stada gelecek, biliyorum. 2 Türk arkadaşıma ben bilet ayarladım. Türk futbolseverler futbola çok bağlı. Az da olsa, Türk taraftarların takımlarını desteklemeye geleceklerinden eminim. İyi mi olur, kötü mü olur bilemem ama umarım maç dostluk içinde başlayıp biter" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular olduğunu söyleyen Hummels ayrıca siyah beyazlı ekibin stadının da nasıl bir atmosfere sahip olduğunu bildiğini dile getirdi ve "Öyle bir statta öyle bir atmosfer yaratan taraftara sahip bir takımı hafife alamazsınız. Alırsanız, bedelini ödersiniz. Dikkatli olmanız gerekir" dedi.