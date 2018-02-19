Heynckes'ten Güneş'e büyük övgü

Beşiktaş'ı bir süredir analiz ettiğini belirten Heynckes, siyah beyazlı ekibin kendisini şaşırttığını şu sözlerle dile getirdi:

"Alman basınında Beşiktaş için 'İyi bir rakip' değerlendirmesi yapıldı. Her zaman 1 hafta önceden takımları araştırır, çalışırım. Beşiktaş'ın da İspanya ve Hollanda liglerinde oynamış oyuncuları var. Uluslararası futbolcuları olan bir takım. Onların nasıl bu zamana kadar son 16'ya kalamadıklarını anlayabilmiş değilim."

"Antrenörleri çok tecrübeli. İyi futbol oynatan bir teknik adam" sözleriyle Şenol Güneş'e övgüde bulunan kurt teknik adam, meslektaşına ve futbol zekasına duyduğu saygıyı ise şu sözlerle ifade etti:

"Savunmaları çok iyi. Çok disiplinli bir futbol oynuyor. Takımın dengesini çok iyi kurmuş. Onun olması Beşiktaş adına çok büyük bir faktör. Bundan dolayı gruptan çıkmayı bildiler. Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Bunlar gerçekler. Futbol oynamayı seven ve grupta oynadığı tüm deplasman maçlarını kazanan bir takım. Bunları da futbolcularıma anlattım. "

"Biz de son saniyeye kadar tabii ki kazanmak için mücadele edeceğiz. 2013'te (Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezon) ne olduysa şimdi de aynısı oluyor. Hasta olan oyuncularımı asla maç kadrosunda tutmam. Bunu açıkça söyleyeyim."

Heynckes son olarak karşılaşmanın çekişmeli geçeceğini ifade etti ve "Onlar saklanmayacaklar. Biz de saklanmayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.



