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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Dişi Kartallar Kezban’la güldü

    Dişi Kartallar Kezban’la güldü
    Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, deplasmanda Karadeniz 'u 1-0 mağlup etti. Dişi Kartallar'a galibiyeti getiren golü ilk yarıda Kezban Tağ kaydetti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Kadınlar 1. Ligi'nde puanını 26'ya çıkararak 3'üncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş Takımı haftaya sahasında Fatih Vatan Spor'u ağırlayacak.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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