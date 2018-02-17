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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    unutulmadı

    Muhammed Yürüksulu unutulmadı
    Konyasporlu oyunculardan Yürükuslu'na büyük vefa. Yeşil-beyazlılar beyin kanaması sonucu vefat eden eski oyuncuları için seremoniye üzerinde 'nun resmi ve 'Dualarımızdasın' yazan tişörtle çıktı. Konyasporlu taraftarlar da maç öncesi 'Muhammed ölmedi kalbimizde yaşıyor' tezahüratları yaptı, saygıyla anıldı.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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