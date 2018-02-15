Beşiktaş'ın devre arasında Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı kulübün Sevgililer Günü etkinliğinde Vodafona Park'ta bulunan Kartal Yuvası'nda Beşiktaşlı taraftarla bir araya geldi. Gol attığı sürece takım arkadaşlarına yardım edeceğini ifade eden Love, "Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etmek için benim gol atmam gerekiyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda hiç gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece takımıma ve arkadaşlarıma maç kazanmakta yardımcı olurum" dedi.

BEŞİKTAŞ KAZANACAK

Love şöyle devam etti: "Negredo ile aramızda kesinlikle bir rekabet yok. Eğer bir rekabet olursa da Beşiktaş'ın yararına bir rekabet olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya, gol atmaya çalışacak. Takımımıza yardımcı olmak, bireysel olarak kendimize yardımcı olmak demek aslında. Ben de oynasam, Negredo da oynasa, Larin de oynasa gol atmasını diliyorum. İyi bir rekabet olacak. Ama sonunda kazanan Beşiktaş olacak."



İlk düşüncemiz Konya maçı

Her zaman maç maç hazırlandıklarını ifade eden Vagner Love, "İlk başta Konyaspor maçımız var, maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor 90 dakika oynayacağız. Şu an Bayern ve F.Bahçe maçını düşünmüyoruz. Bütün hazırlığımızı bu maç için yapıyoruz. Bayern Münih maçını Konya maçından sonra düşünmeye başlayacağız" dedi.



Quaresma büyük yıldız

Saha içerisinde Quaresma ile uyum sorunu yaşayıp yaşamadığı sorulan Love, "Quaresma büyük bir futbolcu. Beni burada en iyi karşılayan oyuncuların başında o geliyor. Saha dışında birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak saha dışı ilişkilerimiz, saha içerisinde de birbirimizle alışmamıza yardımcı olacaktır" yanıtını verdi.



Süper Lig ışıl ışıl parlıyor

Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Brezilyalı forvet şöyle devam etti: "Aradaki ufak farklar ligin ne kadar iyi olduğunun, ışıl ışıl olduğunu gösteriyor. Büyük takımlar birbirleriyle mücadele ediyor. Diğer takımlar da aynı şekilde kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Şampiyonluk yarışı son haftaya kadar devam edecektir."