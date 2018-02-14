Hummels'ten UEFA'nın Pepe kıyasına cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih'e konuk olacak.

Zorlu maç yaklaşırken UEFA da karşılaşmayla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı.

Bu paylaşımlardan en dikkat çekeni ise Mats Hummels ve Pepe kıyaslaması oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Almanca hesabından yapılan paylaşımda taraftarlara kimi seçtikleri soruldu, Hummels'ten bu paylaşıma kısa süre sonra yorum geldi.

UEFA'nın kıyasına cevap yazan 29 yaşındaki savunmacı "Benim için büyük bir galibiyet olmayacak" diyerek Pepe'ye karşı şansı olmadığı imasında bulundu.







TARAFTAR YANLIŞ ANLADI

Hummels'in bu cevabını sosyal medyada gören taraftarlar Alman savunmacının Beşiktaş'ı küçümsediği ve siyah beyazlı ekibi yenmelerinin büyük bir anlam taşımadığını ima ettiğini zannetti.

Hal böyle olunca, taraftarlar Hummels'in paylaşımının altına tepki mesajları yağdırdı.

HUMMELS'TEN AÇIKLAMA

Taraftarların tepkisi sonrası Hummels bir paylaşım daha yaptı ve duruma açıklık getirdi.

Hummels paylaşımında "Tek yaptığım oylamayı çabucak kaybettiğim konusunda şaka yapmaktı. Anlaşılan bazı insanların daha iyi bir çeviri programına ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



