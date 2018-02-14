Beşiktaş’a cep telefonundan 8 milyon TL!
Vodafone ile olan sponsorluğunu her geçen gün geliştiren Beşiktaş, 3 yıl önce başlattığı taraftarlara yönelik konuşma paketinden 8 milyon TL kazandı.
DİĞER KULÜPLERE ÖRNEK OLDU
Beşiktaş'ın, Vodafone'la başlattığı bu proje, diğer kulüplere de örnek oldu. Son olarak Galatasaray, başka bir telekomünikasyon firmasıyla anlaşmaya vardı ve kulübe katkı sağlamak için kolları sıvadı. 3 yılda 8 milyon TL kazanan Beşiktaş, sadece bu projeden elde ettiği gelirle, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin birçok masrafını karşıladı. Siyah-beyazlıların kazandığı bu para, 14 bin krampon, 13 bin forma ve altyapı için kurulacak 2 sahaya eşdeğer oranda katkı sunuyor. Sponsorlarıyla yalnızca ekonomik işbirliği yapmayan Beşiktaş, son olarak ana sponsorunun bilişim altyapısını kullanarak, Türkiye'deki yetenekli çocukları kulübe kazandıracak bir projenin tanıtımını da yapmıştı. Şu anda 1 milyon abonesi bulunan Vodafone Karakartal'ın, önümüzdeki 3 yıllık periyotta 5 milyon aboneye çıkması ve kulübün de gelirinin 5 kat artması bekleniyor. Bu hedef gerçekleştiği takdirde siyah-beyazlılar, yalnızca taraftarlarının cep telefonuyla yaptığı konuşmalardan yıllık ortalama 15-16 milyon TL gelir elde edecek. Beşiktaş, bu rakama ulaştığı takdirde, takımdaki en az 2 yıldızın yıllık ücretini karşılamış olacak.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:03
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Fellaini Beşiktaş ile anlaştı
Toplam 3
Yorum
kurgu alan kazanır bankalar sponsor olur yada reklamlara çıkar hem de gerçek bir bonus
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Jannsen seferberlİğİ
Toplam 4
Yorum
KADIKÖY BOGASI ONUN ÖLÜSÜ CİMBOMA YETER
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Bayern'i eleyelim Real'le eşleşelim
Toplam 12
Yorum
SEDOO SADO İLLA 40 ATMASIMI GEREKIYOR SACMALAMA BU ADAM BIZ DE OLSAYDI EN AZ 25 OLURDU GOL SAYISI GS'de aNLAYANA!
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