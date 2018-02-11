Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike
Beşiktaş'ta Karabükspor maçında sarı kart gören Oğuzhan Özyakup ve Adriano Correia, ceza sınırına geldi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçti. Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Adriano'nun bu maçta sarı kart görerek ceza sınırına gelmesi tehlike oluşturdu.
DERBİ ÖNCESİ TEHLİKE
Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, bu önemli mücadele öncesi Anderson Talisca ve Pepe ile sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncu sayısı dörde çıktı. Gelecek hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Adriano, Pepe ve Talisca, bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:14
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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