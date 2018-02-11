Fener maçı öncesi Beşiktaş'ı bekleyen tehlike

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla geçti. Beşiktaş'ta Oğuzhan ve Adriano'nun bu maçta sarı kart görerek ceza sınırına gelmesi tehlike oluşturdu.



DERBİ ÖNCESİ TEHLİKE

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile derbi maçında karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta, bu önemli mücadele öncesi Anderson Talisca ve Pepe ile sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncu sayısı dörde çıktı. Gelecek hafta Atiker Konyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Adriano, Pepe ve Talisca, bu karşılaşmada sarı kart gördükleri takdirde Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.