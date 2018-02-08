Bugün tanıtımı yapılacak ‘Rabona’ adı verilen proje kapsamında, Türkiye ve Almanya’da genç oyuncular tespit edilip, siyah-beyazlı kulübün altyapısına kazandırılacak
Detaylara gelince; 6-15 yaş arası adaylardan Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ın yaptığı hareketlerin tekrarlanması istenecek. Genç yetenekler, çektikleri görüntülerini proje kapsamındaoluşturulan sisteme yükleyecekler. Beşiktaş Futbol Akademileri Sportif Direktörü Gökhan Keskin ve ekibi, elde edilen görüntüleri tek tek izleyecek. Çeşitli illerden belirlenen futbolcu adayları, yaş gruplarına göre İstanbul'da son bir elemeden geçirilecekler. Futbol adına gelecek vadeden isimler belirlenip, Beşiktaş'ın altyapısına yerleştirilecek. Türkiye ve Almanya'yı kapsayan proje sayesinde 1 milyona yakın etkileşim, yani aday başvurusu bekleniyor.(Sabah)
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:46
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''Minnettarım''
Toplam 1
Yorum
tokatlı biz teşekkür ederiz babayiğit, atom karıncalığa devam
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 1
Yorum
bjk gelişim çagındakı bır çocugun nasıl evrılecegını uc bes hareket ve bır mac ta anlayamazsınız çok dikkatli bir ekip kurulmalı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 7
Yorum
vıyyy oooo beşiktaş ile eşleşmişiz. çabuk bana palabıyıklıyı çağırın... o yoksa bülent ılıdırımda olur ülenn çabuk..
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