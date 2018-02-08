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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'tan yeni proje! ava çıkıyor

    Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor

    Bugün tanıtımı yapılacak ‘Rabona’ adı verilen proje kapsamında, ve ’da genç oyuncular tespit edilip, siyah-beyazlı kulübün altyapısına kazandırılacak

    Genç yetenekleri bulup, hem siyah-beyazlı renklere hem de Türk futboluna kazandırmayı amaçlayan , birçok konuda iş birliğine gittiği Vodafone ile yeni bir projeye daha imza atacak. 'Rabona' (Ayağını, diğer ayağının arkasından dolandırarak yapılan vuruş) adı verilen proje, bugün başkan , kulüp basın sözcüsü , Vodafone CEO'su Colman Deegan, teknik direktör ve futbolcuların katılımıyla tanıtılacak.

    Detaylara gelince; 6-15 yaş arası adaylardan Quaresma, Atiba ve Oğuzhan'ın yaptığı hareketlerin tekrarlanması istenecek. Genç yetenekler, çektikleri görüntülerini proje kapsamındaoluşturulan sisteme yükleyecekler. Beşiktaş Akademileri Sportif Direktörü Gökhan Keskin ve ekibi, elde edilen görüntüleri tek tek izleyecek. Çeşitli illerden belirlenen futbolcu adayları, yaş gruplarına göre 'da son bir elemeden geçirilecekler. Futbol adına gelecek vadeden isimler belirlenip, Beşiktaş'ın altyapısına yerleştirilecek. Türkiye ve 'yı kapsayan proje sayesinde 1 milyona yakın etkileşim, yani aday başvurusu bekleniyor.(Sabah)
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:46
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