Aras'ın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için lisans çıkartılmayan Aras Özbiliz'in Kazakistan takımlarından Aktobe ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.
Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılarda kaleci Denys Boyko ile birlikte sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkartılmayan Aras Özbiliz, Kazakistan ligi ekiplerinden Aktobe ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atacağı aktarıldı.
Aras gibi gözden çıkarılan Boyko ise Steaua Bükreş ile görüşüyor. Ukraynalı file bekçisinin kiralık olarak Rumen ekibine gitmesi bekleniyor.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:58
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 8
Yorum
Başakşehir B.şehir 1. olsa ne olur avrupa ligine derbi diye yedekle çıkan takımdan bu lige ne fayda gelir ?
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Terim kararını verdi! Muslera...
Toplam 1
Yorum
BJK Muslera iyi kaleci bir tek yan top eksigi var diye adami kayirmak ayip.tek basina 2 sampiyonluk getirdi bu adam yan top calistirsin antrenor
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Bu son şans
Toplam 15
Yorum
fanatik inşallah yeniliriz. çünkü bu takımın şampiyon olması imkansız. Biz olamıyoruz Başakşehir olsun bariii.
Aras'ın yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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