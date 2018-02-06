Aras'ın yeni adresi belli oldu

Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılarda kaleci Denys Boyko ile birlikte sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkartılmayan Aras Özbiliz, Kazakistan ligi ekiplerinden Aktobe ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atacağı aktarıldı.

Aras gibi gözden çıkarılan Boyko ise Steaua Bükreş ile görüşüyor. Ukraynalı file bekçisinin kiralık olarak Rumen ekibine gitmesi bekleniyor.