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    06 Şubat 2018, Salı
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    Aras'ın yeni adresi belli oldu

    Aras'ın yeni adresi belli oldu

    'ta sezonun ikinci yarısı için lisans çıkartılmayan 'in takımlarından Aktobe ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

    Milliyet'in haberine göre; siyah-beyazlılarda kaleci Denys Boyko ile birlikte sezonun ikinci yarısı için lisansı çıkartılmayan , ligi ekiplerinden Aktobe ile prensip anlaşmasına vardı. Sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki oyuncunun birkaç gün içinde yeni kulübüne imza atacağı aktarıldı.

    Aras gibi gözden çıkarılan Boyko ise ile görüşüyor. Ukraynalı file bekçisinin kiralık olarak Rumen ekibine gitmesi bekleniyor.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:58
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