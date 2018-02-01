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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    golle siftah yaptı!

    Matej Mitrovic golle siftah yaptı!

    Beşiktaş'tan geçtiğimiz hafta Belçika'nın takımına kiralık olarak giden Mitrovic, Standard Liege ile oynanan kupa maçında 45 dakika forma giyip 1 gol attı ancak Club Brugge sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

    Belçika Kupası Yarı Final ilk maçında , Standard Liege ile deplasmanda karşılaştı. Ev sahibi ekip Emond'un 19 ve 25. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan kiralık olarak Club Brugge'a transfer olan , 46. dakikada oyuna dahil oldu. İkinci yarıya da hızlı başlayan Standard Liege, Emond'un 54 ve Edmilson'un 57. dakikada attığı gollerle durumu 4-0'a getirmeyi başardı. Club Brugge'ün tek sayısı ise 82. dakikada Mitrovic'ten geldi. İki takım, 8 Şubat'ta rövanş karşılaşmasında Club Brugge'ün sahasında karşı karşıya gelecek.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:20
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