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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Love eşiyle kutladı

    Love eşiyle kutladı
    , imza töreninin en neşeli ismiydi. Brezilyalı yıldız hem bol bol kahkaha attı hem de cevaplarıyla basın mensuplarını güldürdü. Törenin tamamlanmasının ardından Vagner Love, 'a imzasını eşi Lucilene Pires'i öperek kutladı.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:41
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