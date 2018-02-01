Babel’in yerine 3 aday
Sarı kart cezası nedeniyle yarınki Bursa maçında forma giyemeyecek olan Babel’in yerine; Lens, Caner ya da Adriano’dan biri oynayacak
Babe l'in yerine Lens'i oynatır, hücumda Love veya Negredo'ya şans verir, sağda ise Q7 ile maça başlar.
Babe l'in yerinde Caner önde oynar, arkasında Adriano... Vagner Love veya veya Negredo hücumda, Q7 de sağda oynar.
Son haftalarda olduğu gibi Negredo'yu önde kullanır. Talisca'yı 'sahte-9' gibi oynatır. Q7'si sağda kullanır. Solda Lens, Vagner Love veya Caner ile başlar.
Türkiye Kupası maçında G.Birliği'nin 3-1 yenen Beşiktaş bu sezon itibariyle 40'ıncı maçına çıktı. Siyah-beyazlılar; 19'u lig, 9'u hazırlık, 6'sı Şampiyonlar Ligi, 5'i Türkiye Kupası ve 1'ü Süper Kupa olmak üzere çıktığı bu maçlarda rakip fileleri toplam 76 kez havalandırdı.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:18
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
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Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
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Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Babel’in yerine 3 aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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