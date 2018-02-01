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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    ’in yerine 3 aday

    Babel’in yerine 3 aday

    cezası nedeniyle yarınki maçında forma giyemeyecek olan ’in yerine; Lens, Caner ya da Adriano’dan biri oynayacak

    'ta, yarın deplasmanda oynanacak maçı öncesinde, takımın banko isimlerinden biri olan 'in yerine kimin oynayacağı merak konusu oldu. Teknik direktör 'in vazgeçmediği isimlerinden biri olan Hollandalı yıldız, cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev yapamayacak. ve Larin'in de takıma katılmasıyla eli hücum hattında güçlenen tecrübeli teknik adamın, Babel'in yokluğunda nasıl bir hücum hattı kuracağı kesinlik kazanmadı. Alternatifler şöyle:

    Babe l'in yerine Lens'i oynatır, hücumda Love veya 'ya şans verir, sağda ise Q7 ile maça başlar.

    Babe l'in yerinde Caner önde oynar, arkasında Adriano... Vagner Love veya veya Negredo hücumda, Q7 de sağda oynar.

    Son haftalarda olduğu gibi Negredo'yu önde kullanır. 'yı 'sahte-9' gibi oynatır. Q7'si sağda kullanır. Solda Lens, Vagner Love veya Caner ile başlar.

    Türkiye Kupası maçında G.Birliği'nin 3-1 yenen Beşiktaş bu sezon itibariyle 40'ıncı maçına çıktı. Siyah-beyazlılar; 19'u lig, 9'u hazırlık, 6'sı Şampiyonlar Ligi, 5'i Türkiye Kupası ve 1'ü Süper Kupa olmak üzere çıktığı bu maçlarda rakip fileleri toplam 76 kez havalandırdı.

    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:18
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