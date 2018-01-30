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    30 Ocak 2018, Salı
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    ‘Alacağını ay başında ödeyeceğiz’

    ‘Alacağını ay başında ödeyeceğiz’
    Başkanı Hasan , 'un sosyal medyadan yaptığı 'dan alacaklarıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi. , "Bizim erilmeyecek bir hesabımızı yok. Vagner'in bir maaş alacağı vardı ve aybaşı gelince de maaşını alır. Yanlış bir açıklama olarak değerlendirdik ve Vagner de böyle bir hata yapabilir. O da hatasını düzeltecektir diye düşünüyoruz. Ona da başarılar diliyorum, 'a hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

    Akşam saatlerinde lisansı çıktı
    yönetimi dün renklerine bağladığı 'un lisansını da çıkarttı. Dün sabah sağlık kontrolünden geçen, ardından formayı giyen Brezilyalı yıldızın akşam saatlerinde de lisansı çıkarıldı.
    1. 30 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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