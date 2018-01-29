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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Vidal, Ada yoluna çıktı

    Vidal, Ada yoluna çıktı
    BEŞİKTAŞ'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Bayern Münih önemli bir yıldızını kaybedebilir... Manchester United kadrosunu güçlendirmek için Alman ekibinin orta sahasındaki yıldızı Arturo Vidal'e kanca attı. 'ın için teklifinin 37 milyon euro civarında olduğu kaydedildi. Ayrıca eski takım arkadaşları Alexis Sanchez ve Paul Pogba'nın da bu transfer için devreye girdiği kaydedildi. MaU, Vidal'i devre arasında kopartabilirse Bayern önemli bir yıldızını kaybetmiş olacak.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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