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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    nazara geldi

    <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> nazara geldi
    Maçın maestrosu maçı bitiremedi. 56'da bir pozisyonda Popov'un ayağına basmasıyla yerde acı içinde kıvranan sambacı, bir müddet devam etmeye çalıştı ancak 59'da kendini yere bıraktı. sonrasında yerine Vida oyuna girdi. 'nın durumu MR sonrası belli olacak.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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