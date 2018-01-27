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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    İki takım futbolcuları ve hakemler sahaya “Mehmetçiğin yanındayız” pankartıyla çıktı. 35 bin taraftarı da geceyi siyah-beyaza boyadı

    'ın muhteşek taraftarı da gecenin bir diğer yıldızıydı. Yaklaşık 35 bin taraftarı soğuk havaya rağmen Vodafone Park'a akın ederek 90 dakika boyunca muhteşem tezahüratlarla farkını ortaya koydu. Öte yandan hakemler ve iki takım oyuncuları Afrin'de 'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, seremoni öncesi sahaya "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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