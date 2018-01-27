Mehmetçik’e destek
İki takım futbolcuları ve hakemler sahaya “Mehmetçiğin yanındayız” pankartıyla çıktı. 35 bin Beşiktaş taraftarı da geceyi siyah-beyaza boyadı
BEŞİKTAŞ'ın muhteşek taraftarı da gecenin bir diğer yıldızıydı. Yaklaşık 35 bin Beşiktaş taraftarı soğuk havaya rağmen Vodafone Park'a akın ederek 90 dakika boyunca muhteşem tezahüratlarla farkını ortaya koydu. Öte yandan hakemler ve iki takım oyuncuları Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, seremoni öncesi sahaya "Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:05
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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