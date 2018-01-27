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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Güneş ve , 'nın Şampiyonlar Ligi videosunda!

    Güneş ve Pepe, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi videosunda!

    Siyah-beyazlılar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:46
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