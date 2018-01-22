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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'a sarı ışık yanmadı

    Kartal'a sarı ışık yanmadı
    'TA 3'er sarı kartları bulunan Anderson Talisca ile , karşısında maçı kart görmeden tamamlayarak cezalı duruma düşmekten kurtuldular. İki oyuncu, görev verilmesi halinde 19. haftada Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada forma giyebilecek. 3 sarı kartı olan diğer isim ise sakat olduğu için kadroda yer almadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:26
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