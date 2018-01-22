Alanyaspor, Beşiktaş'ı açıkladı
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın ilgilendiği Vagner Love hakkında konuştu.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bir televizyon kanalının canlı yayınına bağlanarak Fikret Orman'ın kendisinden Love'u istediğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Fikret Orman, 'Vagner Love'ı devre arasında vermeyi düşünür müsünüz' diye sordu. 'Bizden daha çok sizin ihtiyacınız var' ifadesini de kullandı. Cuma günü böyle bir konuşma geçti aramızda. Biz tabii ki Vagner'i vermeyi düşünmüyoruz. Devre arasında onun gibi bir futbolcuyu nasıl alacağız? Ona ihtiyacımız var. Vermeyi düşünmüyoruz ama Vagner de büyük bir takıma gitmek isteyebilir. Şu anda net bir gelişme yok" şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın bu transfer için bonservis önerisinin yanı sıra yeni transfer Cyle Larin'i kiralamak gibi bir seçeneği de Akdeniz temsilcisine sunduğu gelen bilgiler arasında.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:51
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
dr oz saçmalığa bak evine tv alıyorsun örneğin ama göstermesin diyebilirmisin.O zaman taraftar niye maça gelsinki keyif almayacaksa.boşadamsın
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Bizim futbolumuz bu
Toplam 3
Yorum
oktay şu zihniyeti taşıyandan başarı bekleyen insanlar bence hiç maça gitmesin.eğer oynadığın oyundan keyif almıyor yada vermiyorsan ne işin var
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HavalArda
Toplam 2
Yorum
yaşar ersoyu Kısa süre önce Arda Başakşehire giderse o takım şampiyon olur dedik.Dediğimizin arkasındayız.Yani bizim GS'ye selam olsun.
Alanyaspor, Beşiktaş'ı açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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