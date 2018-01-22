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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    ’dan kötü haber

    Chicharito’dan kötü haber
    Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edilen West Ham'ın yıldızı için hocasından açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Moyes, "Chicharito ile birkaç oyuncumuzun gideceği yönünde spekülasyonlar var. Ancak hepsi burada kalacak. Hiçbirini göndermeye niyetimiz yok. Chicharito'nun başarılı olması için ona daha çok top getirmeliyiz. Kulübün bu konuda tavrı net" diye konuştu.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:18
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