Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Beşiktaş yönetimi, Bayer Leverkusen’in Tolgay için yaptığı 46 milyon TL’lik teklifi Güneş’in raporu üzerine geri çevirdi
Beşiktaş yönetimi, genç yıldız Tolgay Arslan için Bayer Leverkusen'den gelen 10 milyon euro'luk teklife 'hayır' yanıtını verdi. Tolgay, ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in radarına girmişti. Önce 8 milyon euro, son olarak 10 milyon euro'luk teklifle Kara Kartal'ın kapısını çalan Leverkusen'e, Beşiktaş'tan 'olumsuz' dönüş yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in olumsuz raporu sonrasında yönetim, Alman ekibine ret yanıtı verdi.
FİYATINI 22'YE KATLADI
Werder Bremen ve Schalke'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş yönetiminin ise Tolgay Arslan'ı 15 milyon euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin euro (2 milyon TL) karşılığında alınmıştı.
FİYATINI 22'YE KATLADI
Werder Bremen ve Schalke'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş yönetiminin ise Tolgay Arslan'ı 15 milyon euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin euro (2 milyon TL) karşılığında alınmıştı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 03:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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