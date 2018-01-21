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    21 Ocak 2018, Pazar
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    'a 10 milyon euro yetmez

    Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez

    Beşiktaş yönetimi, ’in Tolgay için yaptığı 46 milyon TL’lik teklifi Güneş’in raporu üzerine geri çevirdi

    Beşiktaş yönetimi, genç yıldız için 'den gelen 10 milyon euro'luk teklife 'hayır' yanıtını verdi. Tolgay, ara transfer döneminde Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in radarına girmişti. Önce 8 milyon euro, son olarak 10 milyon euro'luk teklifle 'ın kapısını çalan Leverkusen'e, Beşiktaş'tan 'olumsuz' dönüş yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş'in olumsuz raporu sonrasında yönetim, Alman ekibine ret yanıtı verdi.

    FİYATINI 22'YE KATLADI
    ve Schalke'nin de Tolgay'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş yönetiminin ise Tolgay Arslan'ı 15 milyon euro'dan aşağı satmama kararı aldığı öne sürüldü. 27 yaşındaki futbolcu, 3 yıl önce Hamburg'tan 450 bin euro (2 milyon TL) karşılığında alınmıştı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 03:00
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